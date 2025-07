Un film di Donkey Kong è in produzione presso Nintendo ed Universal Pictures?

Il leggendario Donkey Kong potrebbe tornare al cinema con un film tutto suo, secondo quanto emerso da un documento ufficiale registrato congiuntamente da Nintendo Studios LLC ed Universal Pictures. Il file, datato 5 giugno 2026, fa riferimento nello specifico ad un progetto cinematografico non ancora annunciato, chiaramente etichettato come motion picture, ovvero un'opera destinata al grande schermo. Anche se il titolo del progetto non è stato reso pubblico, il riferimento esplicito a Donkey Kong lascia pochi dubbi: una pellicola dedicata al celebre gorilla è con tutta probabilità in fase di lavorazione.

