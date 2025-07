Mosquera Arsenal | nuovi contatti in arrivo per il difensore spagnolo! Il futuro del centrale pare essere definito Gli ultimi aggiornamenti e la posizione della Juve

Mosquera Arsenal, il difensore spinge per andare a Londra! Previsto un nuovo round di contatti. Il futuro di Mosquera sembra sempre piĂą orientato verso l’ Arsenal. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, sono previsti nuovi contatti nelle prossime giornate tra il difensore spagnolo e i Gunners. Il calciatore ha chiaramente espresso la sua volontĂ di trasferirsi a Londra: adesso la palla al club inglese, che è in attesa di raggiungere un accordo con la sua attuale squadra, il Valencia. Mosquera Arsenal, il difensore vuole solo i Gunners: decisiva questa mossa. Il progetto sportivo dell’Arsenal sembra avere un’ attrattiva irresistibile per Mosquera, il quale ha recentemente rifiutato l’offerta di rinnovo del suo contratto da parte del club spagnolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mosquera Arsenal: nuovi contatti in arrivo per il difensore spagnolo! Il futuro del centrale pare essere definito. Gli ultimi aggiornamenti e la posizione della Juve

