Schianto in tangenziale a Modena auto prende fuoco | ragazza muore carbonizzata

(Adnkronos) – Tragico incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi domenica 13 luglio, in tangenziale a Modena, sulla Nuova Estense tra via Vignolese e via Morane. Una ragazza è morta carbonizzata, mentre un altro ragazzo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. L’auto su cui viaggiavano i due, una Toyota, per cause ancora in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schianto in tangenziale a Modena, auto prende fuoco: ragazza muore carbonizzata

In questa notizia si parla di: tangenziale - modena - ragazza - schianto

Tragedia a Modena: falciato da un’auto mentre è a piedi in tangenziale - Modena, 30 giugno 2025 – Tragico incidente ieri sera in tangenziale a Modena sulla tangenziale Pasternak, in direzione Bologna.

Modena, sondaggi tecnici sulla tangenziale Rabin: traffico a senso unico alternato giovedì 10 luglio - Nella mattinata di giovedì 10 luglio, lungo la tangenziale Yitzhak Rabin, il traffico sarà regolato a senso unico alternato dalle ore 9.

Incidente oggi in tangenziale a Modena, auto contro un albero, giovane muore carbonizzata - Modena, 13 luglio 2025 – Ancora un terribile schianto nel primo pomeriggio di oggi in tangenziale a Modena, sulla Nuova Estense, all’altezza di via Vignolese - via Morane.

Incidente in tangenziale, ragazza muore carbonizzata a Modena: si era schiantata contro un albero; Modena, incidente in tangenziale: 25enne muore carbonizzata nell'auto in fiamme, grave per le ustioni un 27enne; Incidente oggi in tangenziale a Modena: auto contro un albero, giovane muore carbonizzata.

Schianto in tangenziale a Modena, auto prende fuoco: ragazza muore carbonizzata - I Vigili del fuoco di Modena giunti sul posto hanno trovato il giovane conducente fuori dall'auto, mentre la ragazza era ancora dentro il veicolo ormai avvolto dalle fiamme. Secondo msn.com

Tragico schianto in tangenziale: morta una ragazza di 24 anni nell’auto in fiamme, gravissimo il 27enne alla guida - Gravissimo incidente stradale poco dopo le 14 di oggi, domenica 13 luglio, in tangenziale a Modena tra l’uscita 23 e 24, poco prima della rotonda del grappolo d’uva all’incrocio con strada Vig ... Si legge su msn.com