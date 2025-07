Il re è Sinner! Rivincita su Alcaraz e primo trionfo italiano a Wimbledon

Poteva esistere scenario piĂą affascinante per prendersi una rivincita su tutti? Sul suo eterno rivale Carlos Alcaraz, certo, ma anche sui critici, sugli scettici. "Non ha abbastanza forza mentale per stare al suo passo", dicevano. Per non parlare delle polemiche seguite al licenziamento dei preparatori atletici. In un solo colpo una valanga dal nome Jannik Sinner ha messo ha tacere tutti. Il numero uno del mondo è il nuovo campione di Wimbledon, il suo quarto Slam in carriera, il primo su una superficie diversa dalla comfort zone del cemento. Stesa la resistenza del tennista cresciuto da Juan Carlos Ferrero: 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in poco piĂą di 3 ore di gioco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il re è Sinner! Rivincita su Alcaraz e primo trionfo italiano a Wimbledon

In questa notizia si parla di: sinner - rivincita - alcaraz - primo

Ambesi: “Musetti parte favorito con Medvedev, ma ha un tabellone duro. Sinner verso la rivincita con Cerundolo” - Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, si è pronunciato sui temi d’attualità del tennis mondiale.

Sinner e Cerundolo in rivincita per i quarti agli Internazionali BNL di Roma - Il match di oggi, previsto per le 15:00, si preannuncia come un vero e proprio assalto alla rivincita per Jannik Sinner e Francisco Cerundolo, nel quale è in palio un posto tra i quarti di finale degli Internazionali BNL di Roma.

Tennis, Sinner vuole la rivincita con Alcaraz a Wimbledon, su Sisal successo dell’azzurro a 2,50 - (Adnkronos) – Il rimpianto (e quei tre match-point non sfruttati) probabilmente sono ancora lì, nella mente di Jannik Sinner.

#Sinner è diventato così il terzo italiano a raggiungere una finale a #Wimbledon, ma soprattutto il primo a raggiungere cinque finali Slam. Adesso c’è da prendersi una rivincita con #Alcaraz. Vai su X

Sinner è diventato così il terzo italiano a raggiungere una finale a Londra, ma soprattutto il primo a raggiungere cinque finali Slam. Adesso c’è da prendersi una rivincita con Alcaraz. Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, e rivincita sia; La lunga sfida tra Sinner e Alcaraz prosegue sull'erba di Wimbledon; Sinner-Alcaraz, finale Wimbledon: risultato, commento in diretta.

Wimbledon – Apoteosi Sinner! Si prende la rivincita su Alcaraz e vince il suo quarto Slam - Il numero 1 del mondo ribalta la finale di Parigi e diventa il primo italiano a trionfare ai Championships Nel primo set entrambi i giocatori hanno avuto un inizio abbastanza contratto, come se si asp ... Lo riporta tennisitaliano.it

Jannik Sinner re di Wimbledon: come cambia il ranking dopo la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz - Jannik Sinner è il primo tennista italiano nella storia a vincere il singolare a Wimbledon. Riporta msn.com