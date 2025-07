Dengue un caso a Budrio | quali sono i sintomi del paziente infetto

Bologna, 13 luglio 2025 – Un caso confermato di infezione da virus Dengue è stato identificato a Budrio, nel Bolognese. Il paziente, che presentava febbre e rash cutaneo, è stato visitato nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico di Sant’Orsola, dove, nella giornata di ieri pomeriggio, è arrivata la conferma diagnostica dagli esami di laboratorio. Il Dipartimento di SanitĂ Pubblica dell’Ausl di Bologna ha avviato l’indagine epidemiologica, individuando le poche persone residenti vicino alla casa del paziente, che si trova in una zona decentrata di campagna del comune di Budrio. Le persone coinvolte saranno monitorate nei prossimi giorni per rilevare eventuali sintomi compatibili con l’infezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dengue, un caso a Budrio: quali sono i sintomi del paziente infetto

