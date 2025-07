Tennis capolavoro Sinner | Wimbledon è sua

Roma, 13 lug. (askanews) – Jannik Sinner scrive la storia a Wimbledon, conquistando il suo primo titolo sui prati più prestigiosi del tennis e diventando il primo italiano a trionfare a Londra. In una finale epica durata 3h6?, Sinner ha battuto il campione in carica Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, aggiungendo il quarto Slam alla sua bacheca (Australian Open 2024 e 2025, US Open 2024) e dimostrando di essere un vero fuoriclasse capace di vincere su ogni superficie. Soprattutto dimenticando il Roland Garros dove in vantaggio di due set a zero contro Alcaraz si è visto annullare tre match point per poi perdere il match. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

