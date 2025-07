Dazi crisi e opportunità | l’Italia deve guidare il nuovo patto industriale europeo

*di Flavian Basile, presidente Ance Benevento I dazi annunciati dall’amministrazione statunitense – fino al 30% su beni europei – non rappresentano soltanto un ostacolo commerciale. Sono il sintomo di una transizione geopolitica più profonda, in cui la globalizzazione cambia pelle e le catene del valore si ricompongono secondo logiche di prossimità , sicurezza e controllo strategico. Se l’America tutela i propri interessi economici e industriali con strumenti assertivi, l’Europa non può più limitarsi a rispondere per riflesso. Deve tornare a credere nella propria autonomia produttiva. Deve fare industria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

