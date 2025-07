Regionali in Toscana | Giani dalla Schlein per il sì definitivo Tomasi vicino all’investitura del centrodestra

IncontrerĂ Elly Schlein a Roma, Eugenio Giani, oggi 14 luglio 2025. Va per ottenere l'investitura a ricandidarsi a presidente della Regione Toscana alle elezioni del 12 ottobre. Si presenta a furor di popolo (piddino), nonostante il parere non favorevole di M5S e Sinistra e Verdi. Schlein vorrebbe l'accordo nella coalizione, anche perchè ci sono altri candidati da discutere nel campo di centrosinistra per le regionali. Intanto, anche il centrodestra, in Toscana, sembra orientarsi su un candidato condiviso: Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, e punto di riferimento regionale di Fratelli d'Italia L'articolo Regionali in Toscana: Giani dalla Schlein per il sì definitivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Regionali in Toscana: Giani dalla Schlein per il sì definitivo. Tomasi vicino all’investitura del centrodestra

In questa notizia si parla di: toscana - schlein - regionali - giani

Fine vita, governo impugna legge su suicidio assistito della Regione Toscana, Zanettin (Forza Italia): "Serve cautela, materia delicata"; Schlein: "Codardi" - Il Cdm ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana, Zanettin: “Stiamo lavorando con il senatore Ignazio Zullo (FdI) per predisporre un testo base da presentare alle commissioni.

Regionali, non c’è pace neanche in Toscana. Tra i dubbi di Schlein e le liti del centrodestra, i possibili nomi della sfida - La data ancora non c’è, ma la corsa è già partita. Le elezioni regionali – che coinvolgeranno sei Regioni italiane – si avvicinano a grandi passi.

Elezioni regionali in Toscana: il popolo Pd invoca Giani. Mentre Schlein e Fossi fanno melina. Pericolosamente - Da tutta la Toscana, sindaci Pd (delle province di Livorno e Pisa, dell'Empolese Valdelsa e di altre zone), circoli Dem e semplici elettori premono perchè la segreteria del partito dichiari ufficialmente la ricandidatura di Eugenio Giani a presidente della Regione L'articolo Elezioni regionali in Toscana: il popolo Pd invoca Giani.

Terremoto nel Pd, l’annuncio di Schlein: cosa sta succedendo: Eugenio Giani, presidente in carica della Regione Toscana, ha reso pubblica la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni regionali. Tale decisione è stata annunciata durant Vai su Facebook

Regionali, la sfida in Toscana del governatore Giani: “Mi ricandido”. Schlein prende tempo Vai su X

Regionali Toscana, Schlein sbaglia a seguire Conte e De Luca: primarie per scegliere Giani o Fossi; Regionali in Toscana: Giani dalla Schlein per il sì definitivo. Tomasi vicino all'investitura del centrodestra; Elezioni in Toscana, Giani cerca il bis: i dem e Schlein frenano e nelle chat dei riformisti scoppia la bufera.

Giani e Decaro, doppio match di Schlein per le regionali - Gli ultimi giri di vite sono i più faticosi e lenti. Scrive ansa.it

Patemi Regionali Veneto e Campania a destra, Giani e De Luca per Schlein - Vertice del centrodestra mercoledì, il Pd alle prese con la composizione ... huffingtonpost.it scrive