Giuseppe Molonia, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, potrebbe aver voltato pagina dopo la tormentata conoscenza con Rosanna Siino. E a far parlare non sono solo i rumors, ma delle foto scattate a Messina e pubblicate da Lollo Magazine che mostrano l’uomo in compagnia di una donna misteriosa. Le foto al mare che fanno discutere. Lo scenario è quello estivo della spiaggia messinese. Giuseppe Molonia, in versione casual, si lascia andare a momenti di intesa con una donna di cui al momento non si conosce l’identità. Sguardi complici, sorrisi accennati, una passeggiata lungo la battigia: il racconto visivo sembra quello di una frequentazione appena nata ma già promettente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giuseppe Molonia ha una nuova fiamma? le immagini che scatenano i fan di Uomini e Donne