Ormai da una settimana i fan degli anime sono stati travolti dalla nuova uscita Netflix: L ‘estate in cui Hikaru è morto è l’appuntamento settimanale che tutti stavamo aspettando. I primi due episodi di L’estate in cui Hikaru è morto, usciti il 5 e il 12 luglio, pongono delle ottime basi per una storia drammatica e raccapricciante, piena di colpi di scena e situazioni emotivamente complesse. Yoshiki e Hikaru sono migliori amici, praticamente inseparabili, fino a quando Hikaru non decide di andare in montagna per un motivo misterioso e lì scompare per una settimana. Al suo rientro tutto sembra essere tornato alla normalità , anche se il ragazzo dice di non ricordare nulla. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - L’estate in cui Hikaru è morto: i primi inquietanti due episodi

