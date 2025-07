Ischia Global Festival De Laurentiis premia la Gascon e le propone un film con Verdone

”Ho già chiesto a Karla Sofia Gascon di fare un film. Ha un grande talento. Emilia Perez l’ho visto più volte e l’ho consigliato a tutti”. Il produttore Aurelio De Laurentiis ha premiato nel corso dell’ evento finale del 23esimo Ischia Global film & music festival l’attrice spagnola, prima artista transgender candidata al Premio Oscar, nel 2024 dopo la vittoria a Cannes per il film di Jacques Audiard. Con lui sul palco a consegnare il premio alla Gascon anche la moglie del produttore e presidente del Napoli calcio Jacqueline Baudit. Dopo una settimana densa di eventi sono stati assegnati gli ultimi premi a John MacLean, Ischia – European Director of the Year Award, all’attore americano Steven Bauer, che si è esibito come cantante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it