Sinner emozione di mamma Siglinde e papà Hanspeter per vittoria a Wimbledon

(Adnkronos) – Grande commozione sugli spalti per l'angolo di Jannik Sinner dopo la sua vittoria al torneo di Wimbledon 2025, in cui l'azzurro ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3h04'. Mamma Siglinde e papà Hanspeter visibilmente emozionati hanno abbracciato il figlio, subito dopo la fine della partita e prima dell'inizio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Jannik Sinner da Papa Leone XIV coi genitori Hanspeter e Siglinde, il tennista "batte" Meloni e i politici - Papa Leone XIV mette in chiaro le cose, niente politica: il primo incontro è col tennista Jannik Sinner.

Mamma Siglinde va via dopo un solo set di Sinner: “Rientrare? Non ci penso neanche”. Perché lo fa - La mamma di Jannik Sinner non è riuscita a restare in tribuna ad assistere alla sfida in semifinale di suo figlio agli Internazionali d'Italia a Roma contro Tommy Paul.

Sinner, troppa tensione: mamma Siglinde lascia il Centrale e passeggia per il Foro - (Adnkronos) – Troppa tensione, durante gli Internazionali d'Italia 2025, per la madre di Jannik Sinner.

SINNER SEI IN FINALEEEEEEEEEEE Un match quasi perfetto per Jannik, che in tre set e in meno di due ore chiude la pratica Novak Djokovic. Ora lo attende l'ennesima, attesissima sfida contro Carlos Alcaraz

