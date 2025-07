Dal catamarano ribaltato al kayakista caduto in acqua gli interventi dei vigili del fuoco in Riviera

Cesenatico, 13 luglio 2025 – Un piccolo catamarano ribaltato in mare, con due persone a bordo, e una donna caduta lungo la banchina di Portocanale a Cesenatico. Poi, un kayakista caduto al largo di Pinarella di Cervia. Sono questi i primi tre interventi dei vigili del fuoco, che hanno avviato, in questo fine settimana, il Presidio Acquatico estivo del corpo di Forlì-Cesena, operativo lungo il litorale di Cesenatico. In campo, squadre di soccorritori acquatici e due imbarcazioni.  Gli episodi. In pochi giorni, i pompieri sono stati impegnati nei primi tre interventi: nel primo, le squadre operative hanno soccorso un piccolo catamarano ribaltato, assistendo e mettendo al riparo le due persone in difficoltĂ che erano a bordo del mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal catamarano ribaltato al kayakista caduto in acqua, gli interventi dei vigili del fuoco in Riviera

