Sinner vince Wimbledon 2025! I complimenti dell’Inter | Una pagina indimenticabile del tennis italiano

Sinner vince Wimbledon 2025, arriva il messaggio dell’Inter: omaggio social per il trionfo storico dell’azzurro contro Alcaraz. Jannik Sinner scrive la storia del tennis italiano e conquista Wimbledon 2025, diventando il primo azzurro capace di vincere il torneo maschile più prestigioso al mondo. Un’impresa che ha lasciato il segno non solo tra appassionati e addetti ai lavori, ma anche nel mondo dello sport in generale. Tra i tanti messaggi arrivati per celebrare la vittoria del tennista altoatesino, c’è anche quello dell’ Inter. Attraverso un post pubblicato sul profilo ufficiale X (ex Twitter), il club nerazzurro ha voluto rendere omaggio all’impresa del numero uno italiano con un messaggio semplice ma carico di orgoglio: «Una pagina indimenticabile del tennis italiano?? Complimenti @janniksin per la conquista di @Wimbledon 2025??». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sinner vince Wimbledon 2025! I complimenti dell’Inter: «Una pagina indimenticabile del tennis italiano»

