Forbidden Fruit anticipazioni 14 luglio | Alihan fa una sorpresa a Zeynep

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10. Torna domani alle 14.10 su Canale 5 la soap turca Forbidden Fruit, che racconta le vicissitudini di due sorelle: la bionda Yildiz e la mora Zeynep. Tanto legate quanto caratterialmente diverse, le due ragazze sono decise a migliorare la propria situazione economica, ma con modalità completamente opposte: Yildiz non lascerà che niente la intralci, mentre Zeynep non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi principi. Vediamo dunque cosa succederà nel primo episodio della settimana, quello di lunedì 14 luglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 14 luglio: Alihan fa una sorpresa a Zeynep

