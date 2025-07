Caso Alemanno da Boschi Matone a Renzi | Non lo lasciamo solo E c’è la petizione a Mattarella per la grazia

L’ex Sindaco di Roma ed ex ministro del Governo Berlusconi ha ricevuto una delegazione importante a Rebibbia, lui commosso Momenti importanti e delicati per Gianni Alemanno. L’ex Sindaco di Roma ed ex Ministro dell’Agricoltura del Governo Berlusconi comincia a nutrire qualche speranza in più sulla sua situazione, in carcere dal 1 gennaio del 2025 per, secondo i magistrati, aver violato le disposizioni del tribunale di Sorveglianza e scontare così per intero la condanna per traffico d’influenze. “ Una pena severissima e un accanimento “, dicono tanti suoi amici ma anche avversari politici che in questi ultimi sette mesi non l’hanno lasciato da solo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

