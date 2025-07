Re Jannik d' Inghilterra | Sinner batte Alcaraz e vince Wimbledon 2025

È Jannik Sinner il vincitore di Wimbledon 2025. Il numero 1, domenica 13 luglio, ha scritto una pagina leggendaria della storia del tennis. L’altoatesino ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in tre ore e sei minuti di gioco e si è preso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - alcaraz - wimbledon

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

#Tennis. Jannik #Sinner è il nuovo re di #Wimbledon: Alcaraz battuto in finale (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) https://rainews.it/maratona/2025/07/tennis-wimbledon-2025-sinner-cobolli--ca57015d-67c2-474e-ad63-79329b6d8e58.html?wt_mc=2.social.tw.red_tennis-wimbl Vai su X

Jannik Sinner è pronto per la grande finale di Wimbledon Oggi alle ore 17 proverà a prendersi la rivincita sullo spagnolo Alcaraz dopo la finale persa del Roland Garros più di un mese fa Secondo voi Sinner riuscirà a vincere lo Slam londinese Vai su Facebook

Sugli spalti si 'sboccia': l'hai visto Sinner che raccoglie il tappo di champagne? VIDEO; Jannik Sinner trionfa a Wimbledon. Carlos Alcaraz battuto in 4 set; Jannik Sinner è il primo italiano sul trono di Wimbledon: Alcaraz battuto in finale - Sinner: ho imparato dalla sconfitta di Parigi.

Sinner è leggenda, trionfo storico in rimonta su Alcaraz a Wimbledon! Primo italiano a riuscirci - Jannik Sinner trionfa a Wimbledon battendo in una finale memorabile Carlos Alcaraz. Scrive fanpage.it

Jannik Sinner re di Wimbledon: come cambia il ranking dopo la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz - Jannik Sinner è il primo tennista italiano nella storia a vincere il singolare a Wimbledon. Segnala msn.com