Crunchyroll deve aggiungere questo anime cinese altamente valutato subito nel suo catalogo

Negli ultimi anni, la piattaforma di streaming Crunchyroll ha ampliato il proprio catalogo includendo contenuti provenienti da diverse tradizioni culturali, tra cui l’animazione cinese, nota anche come donghua. Questa categoria sta guadagnando sempre più popolarità a livello internazionale grazie a titoli innovativi e coinvolgenti. Tra le produzioni più recenti si distingue The All-Devouring Whale: Homecoming, un donghua che sta attirando l’attenzione sia degli appassionati di animazione asiatica sia dei nuovi spettatori. In questo contesto, si analizzano le caratteristiche principali di questa serie, la sua ricezione globale e le prospettive future nel panorama dell’animazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Crunchyroll deve aggiungere questo anime cinese altamente valutato subito nel suo catalogo

