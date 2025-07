Forza Horizon 5 su PS5 ha venduto 2 milioni di copie in un mese per un curriculum

Forza Horizon 5, storico titolo di corse targato Xbox Game Studios, ha venduto 2 milioni di copie su PlayStation 5 nel primo mese dalla sua uscita, stando ad un curriculum. Un risultato notevole, non solo per la rapidità con cui è stato raggiunto, ma anche per il contesto, visto che si tratta di un gioco originariamente pensato per l’ecosistema Xbox, ora disponibile anche su una piattaforma rivale. Come abbiamo appena accennato, la notizia emerge dal curriculum di uno sviluppatore di Turn 10 Studios, parte del team che ha curato la conversione su PS5, e viene considerata attendibile anche perché coerente con le stime di Alinea Analytics, che già parlavano di circa 2,2 milioni di unità vendute. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Forza Horizon 5 su PS5 ha venduto 2 milioni di copie in un mese, per un curriculum

