Thesocialpost.it - Trump perde un pezzo: Gaetz si ritira dalla corsa a ministro della Giustizia

Leggi su Thesocialpost.it

Colpo di scena negli Stati Uniti, dopo giorni e giorni di indiscrezioni: Mattsidellenell’amministrazione. Lo annuncia lo stesso ex deputato su X con un post che ha sorpreso un po’ tutti.Leggi anche: Mosca usa un’arma in grado di portare la distruzione globale. L’attacco di stanotte all’Ucraina senza precedenti nella storia“Ho avuto incontri eccellenti con i senatori ieri. Ho apprezzato il sostegno ricevuto da molti. E’ chiaro che la mia conferma stava diventando una distrazione per il lavorotransizione-Vance. Non c’è tempo dare per un battaglia prolungata a washington ed è per questo che ritiro il mio nomeGiustiziia”, afferma. “Sarò sempre onoratonomina a”, ha aggiunto.