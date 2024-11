Gaeta.it - Tradizione e creatività sarda in mostra alla Fiera di Milano: l’artigiano in fiera 2023

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterin, una delle manifestazioni più attese per chi ama l’artigianato e le produzioni locali, si svolgerà dal 30 novembre all’8 dicembre presso ladia Rho. In questa edizione, il focus è sullaartigianale della Sardegna, che si presenterà in un’area di 900 metri quadrati nel padiglione 2. L’evento non solo metterà in luce il savoir-faire sardo, ma ambisce a valorizzare il talento locale attraverso la partecipazione di 34 micro e piccole aziende artigiane.L’identità artigianale della sardegnaLa Sardegna è conosciuta per il suo patrimonio culturale e artigianale, fortemente radicato nella. Alin, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare l’originalità dei prodotti realizzati da artigiani locali, ognuno con una storia unica da raccontare.