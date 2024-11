Ilfattoquotidiano.it - The Beatles everyday: i Fab Four raccontati e commentati da un ragazzo di oggi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ero in cerca di un libro suiper mio figlio, undicenne cresciuto a Fab, The Who, Ramones, Clash, in generale a tutto il rock e il punk d’annata, per farlo sentire meno solo in mezzo a coetanei più attratti dalle contemporanee musicalità (?) del trap, e mi sono imbattuto in un testo straordinario. Si tratta di The, di Federico Martelli (Officine Gutenberg), in pratica un volume che raccoglie tutte le canzoni deiraccontate da undi, giorno dopo giorno.Quando l’autore (diciottenne) ha scritto Theaveva sedici anni, ma dimostra una padronanza sintattica (e lo dico da insegnante) matura, solida. Dietro ogni giudizio si denotano passione, amore e coraggio. Ogni giorno una canzone, senza un ordine prestabilito. Una canzone recensita in modo informale, senza paura di dare la propria opinione, a volte molto distante da quelle dei tanti vetusti critici musicali che si arrogano il diritto del “Solo io posso parlare dei”.