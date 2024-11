Inter-news.it - Serie A, cambiano le regole del calcio? Una sperimentazione in Primavera!

Il mondo delitaliano è in continuo divenire. La FIGC accoglie un’altra richiesta dellaA, dando il via a unanel campionatoche riguarda la modifica del regolamento.RICHIESTA ACCOLTA – Dal Consiglio Federale della FIGC svoltosi quest’oggi arrivano unadi importanti novità legate anche allaA. Dopo aver reso nota la data per l’elezione del nuovo Presidente della Federe aver comunicato quanto emerso sulla nuova finestra estiva dimercato, ecco l’ultima news della giornata. Si tratta della possibilità di modificare ledel gioco del, dopo la richiesta avanzata dallaA per avviare alcune sperimentazioni. Dopo aver ascoltato il parere dell’AIA, il Consiglio Federale ha accolto la domanda, decidendo di avviare il test nel Campionato1 maschile.