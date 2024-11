Sci alpino Coppa del Mondo | Vonn mette nel mirino la tappa di St Moritz chiesta una wild card

Leggi su Sportface.it

Si avvicina il ritorno alle competizioni per Lindseya cinque anni dal ritiro. Come confermato dalla International Ski Federation, la sciatrice americana ha messo nelladideldi St., in programma a dicembre. La federazione americana ha infatti chiesto agli organizzatori una “” per consentire all’atleta di prendere parte ai due super-G (previsti il 21 e 22 dicembre) in Svizzera. Come accaduto a Marcel Hirscher, anchepotrà approfittare di un sistema ad inviti che peralle vecchie glorie di competere nelle prove più prestigiose. Scidelnelladi St.unaSportFace.