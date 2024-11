Scarpe pulite mani libere e piedi legati | tutti i dubbi sul suicidio di Larimar Annaloro a Piazza Armerina

Leggi su Open.online

aveva «collo, addome e». Mentre «l’osso cervicale non era spezzato, leeranoe le». Anche se la pineta era distante 200 metri da casa. E poi c’è il messaggio «Ti amerò anche nella prossima vita» che lei avrebbe fatto avere in un biglietto all’ex fidanzato. Ma secondo la famiglia quella non è la scrittura della 15enne. L’indagine sulla ragazza morta martedì 5 novembre inin provincia di Enna è ufficialmente ancora aperta per istigazione ale revenge porn. Ma i risultati dell’autopsia portanosulla reale dinamica del decesso. E aprono indirettamente ad altre possibilità. A cui la famiglia crede fermamente: «Non si è uccisa», dice il padre Roberto. «L’hanno uccisa. Sospetto di qualcuno», sostiene la madre Johary.