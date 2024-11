Ilrestodelcarlino.it - Ruspe sul Savio, insorge il Wwf: "Si sta configurando un ’ecocidio’"

di Annamaria Senni "Tagli di vegetazione edevastano le sponde delsenza alcuna apparente valida motivazione". Due valori a confronto: da una parte c’è il rispetto per la natura e dall’altra l’incolumità umana. Come rispettarli entrambi? Una dura critica arriva dalla presidente del Wwf di Forlì-Cesena Maria Chiara Bocchini, che attacca gli interventi sulavviati dall’agenzia regionale per il territorio e la sicurezza civile, interventi finanziati con un milione e 600mila euro dall’ordinanza del generale Figliuolo. "Nell’ansa di Cà Bianchi su sponda opposta – spiega il Wwf - si sta abbattendo un vigoroso bosco ripariale omogeneo e ben strutturato, con piante miste, dove si registra una significativa presenza di piante autoctone (Ontano nero, Frassino ossifillo, Pioppo bianco e salici) alcune divenute piuttosto rare, proprio a seguito di interventi come quello in corso che non fanno altro che preparare il terreno alle specie esotiche invasive".