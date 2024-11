Thesocialpost.it - Roma, pullman turistico in fiamme: distrutto il mezzo, nessun ferito

Leggi su Thesocialpost.it

Paura questa mattina a, in via Salvatore Rebecchini, nei pressi dello Sheraton Golf, dove unè stato completamente avvolto dalle. L’incendio, scoppiato intorno alle 6:20, ha coinvolto parzialmente anche un secondoparcheggiato nelle vicinanze, ma fortunatamente non si registrano feriti.La sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco diha ricevuto l’allarme e ha prontamente inviato sul posto la Squadra dell’Eur 11/A e un’autobotte. Gli operatori sono riusciti a domare lee a mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi. Sul luogo sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.UnCompletamente, Cause in AccertamentoL’incendio ha causato la distruzione totale del primo, con i rottami delche testimoniano l’intensità delle