Rinnovate le cariche nazionali Lapet per il quadriennio 2024-2028 | Falcone confermato alla presidenza

L'assemblea nazionale degli associati, tenutasi oggi 21 novembre a Firenze, hanazionale Roberto. Del consiglio direttivo fanno parte: Sauro Baldini, Michela Coppola, Marco Del Giudice, Lamberto Di Giulio, Maurizio Martellosio, Giovanna Restucci, Lucrezia Tarantino, Roberto Vettoretto. Questi i componenti del collegio dei revisori: Gianfranco Costa, Rosaria Cundari, Giuseppe Siragusa. E i probiviri: Roberto Follaro, Gianni Martignoni, Rosaria Masullo, Marco Sbaraglini, Alessandro Tatone. Come più volte annunciato, l'assemblea è stata anche occasione per chiudere l'anno dei festeggiamenti del quarantennale. Un traguardo da celebrare e un futuro da costruire: sono le parole che possiamo utilizzare per sintetizzare quanto il presidente nazionaleha illustrato ai numerosissimi associati presenti all'evento sia in aula che collegati in webinar.