Raid aerei in Gaza e in Siria | le ultime notizie su morti e conflitti

Facebook WhatsAppTwitter Il recente escalation di violenza nella Striscia die inha portato a un bilancio tragico sia in termini di vite umane che di distruzione. Gli eventi di ieri si sono contraddistinti per due, uno dei quali ha devastato una zona residenziale a Beit Lahia, causando un numero elevato di vittime, prevalentemente donne e bambini. L’Osservatoriono per i diritti umani ha altresì denunciato un attacco mortale su Palmira, aumentando il numero dinel conflittono.e vittime innocentiNella giornata di ieri, la Striscia diha subìto un grave bombardamento che ha ucciso almeno 88 persone, come riportato dal giornale palestinese Filastin, citando fonti locali. Ilha avuto luogo in una zona abitativa vicino all’ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, un’area nota per la presenza civile e le famiglie.