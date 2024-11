Gqitalia.it - Perché Matilda De Angelis è l'attrice che tutti ci invidiano

Leggi su Gqitalia.it

«Sebbene talvolta l’accusassero di mistificazione, il suo intento non è mai stato quello di ingannare; un solo nome, semplicemente, non bastava a contenerla».Demi legge questa citazione che appare nella quarta di copertina di Biografia di X di Catherine Lacey (2024, Edizioni SUR) mentre dal cellulare mi mostra le fotografie che ha scattato ai libri che ha letto di recente. Fa le foto alla copertina, alla quarta, e spesso anche di lato al plico di pagine; lo fa se deve mostrare a qualcunonon si è fatta sentire: era occupata a leggere un volume lunghissimo, ecconon poteva rispondere al telefono. Mentre legge quella citazione, ci guardiamo, ma non ci diciamo nulla. Non so cosa volesse dirmi, ma io le avrei detto che quella frase poteva benissimo parlare di lei.