Palalido, niente sponsor. Allianz fa un passo indietro

Lo storico nome,, non si tocca. Loper dare il nome all’impianto e soldi a Milanosport che lo gestisce, invece, va ancora trovato, anzi ritrovato. Sì, perché la società europea di servizi assicurativiha deciso di fare une dunque il palazzetto dello sport di piazza Stuparich dal 2025 non si chiamerà piùCloud, la “nuvola di“, il nome che gli era stato dato subito dopo la ristrutturazione delgrazie a un contratto tra la società e Milanosport che risale al 2018. L’atto firmato dal presidente della società controllata dal Comune, Lorenzo Lamperti, non lascia adito a dubbi. Per quanto riguarda "l’avviso pubblico per l’acquisizione dellaizzazione finanziaria per lo sfruttamento del naming right sulla copertura del palazzetto dello sport" – si legge nel documento – "non è pervenuta nessuna offerta".