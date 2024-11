Liberoquotidiano.it - "Ora condivido la casa con lui": clamorosa Nadia Mayer, ecco con chi vive (e nessuno lo sapeva)

"Otto anni fa mi sono separata da mio marito dopo 35 anni insieme. All'inizio non è stato facile: una rottura dopo così tanto tempo è un dolore, un fallimento":, l'agente immobiliare dell'edizione romana dia Prima Vista su RealTime, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando che poi le cose si sono risolte per il meglio. "Cinque anni fa - ha raccontato - siamo tornati are sotto lo stesso tetto. Oralacon lui, i nostri due figli maschi e mia suocera di 87 anni: ci vogliamo bene e abbiamo stima reciproca". Parlando dei suoi genitori, invece, laha spiegato che "mio padre era un uomo difficile, un despota. Un rapporto complicato che ha segnato la mia vita, soprattutto nelle relazioni con gli uomini. Lui era violento anche con mamma e ricordo che le dissi: 'Non seguirò il tuo esempio'.