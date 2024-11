Mistermovie.it - Mister Movie | Scream 7 Isabel May si Unisce al Cast nel Ruolo della Figlia di Sidney Prescott

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il franchise dicontinua a rinnovarsi, sorprendendo il pubblico con nuovi sviluppi e colpi di scena. Dopo aver tenuto i fan con il fiato sospeso per decenni, la saga horror si prepara a tornare con il suo settimo capitolo, in arrivo nei cinema il 27 febbraio 2026. Tra le novità più entusiasmanti, l’ingresso diMay nel, che interpreterà unchiave nella trama.Un Ritorno alle Radici del 1996La settima pellicola promette di riportare i fan alle atmosfere originali del primo, uscito nel 1996 e diretto da Wes Craven. Il film non solo omaggerà i suoi inizi, ma introdurrà anche nuove sfumature alla narrazione. Questo capitolo vedrà il ritorno di Neve Campbell nei panni die di Courteney Cox, volti iconici del franchise.