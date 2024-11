Milan Moncada | Vogliamo provare a stare coi top club il Liverpool ci ha messo otto anni

Leggi su Sportface.it

“Nella top europea ci sono City,, Bayern, Real, Barcellona,almenoa esserci vicini, non è facile. Ilci haper arrivare a questo livello, hanno fatto un lavoro importante e creato una linea di strategia con un coach che ha una metodologia di gioco. Anche noiavere questo tipo di metodologia di gioco con un coach che ha le idee chiare”. Lo ha dichiarato Geoffreyin un’intervista rilasciata a Dazn. Ancora sul momento del, il direttore tecnico dei rossoneri ha aggiunto: “Sono sicuro che questa squadra abbia una magia incredibile. Abbiamo sofferto nelle prime partite però l’abbiamo visto nei grandi match, siamo qua e siamo presenti. Contro Inter e Real Madrid abbiamo visto veramente un bel. Dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione come in queste partite e quello sulla concentrazione è un altro lavoro, più mentale”.