L’Arma celebra la Virgo Fidelis patrona dei carabinieri

Roma, 21 nov. (askanews) –hato oggi la festa della “”,dell’Istituzione ricordando anche la “Giornata dell’Orfano”, profondamente sentita dai militari delche si stringono a tutti i figli dei colleghi scomparsi. Nella Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino, il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, hato una solenne messa, insieme all’Ordinario Militare, l’arcivescovo Santo Marcianò. Hanno preso parte allazione il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Isabella Rauti e il Comandante Generale deldei, generale Salvatore Luongo. Il cardinale Semeraro, nell’omelia, nel ricordare il 75° anniversario della proclamazione – nel 1949 – ad opera di Papa Pio XII che proclamò ufficialmente Maria “deldei, si è espresso sul concetto di fedeltà, che non vale solo nel contesto religioso ma ha valore anche nel sociale e nella vita quotidiana, significando coerenza nella vita.