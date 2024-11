Ilrestodelcarlino.it - "Intervalli", successo per la rassegna tra natura e percorsi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è conclusa la. Sei cammini tra le valli del Potenza, Esino, Musone" patrocinata dall’Unione Montana Potenza Esino Musone e organizzata dall’associazione Viat?cum, with you on the way. L’ultima tappa partiva da Treia per arrivare all’Eremo di San Michele Arcangelo in Avenale. Le guide ambientali escursionistiche dell’associazione Viat?cum hanno messo in evidenza le diverse specificità del territorio, percorrendo, ove possibile, sentieri esistenti come il sentiero dei Cappuccini (nella tappa di Treia), il sentiero del Partigiano (Gagliole-Valdiola), il Cammino nelle Terre Mutate (Matelica-Castel Santa Maria), il sentiero francescano (Pioraco-Sefro). A corredo degli itinerari escursionistici, visite museali, esperienze culinarie, improvvisazioni teatrali e musicali. Il presidente dell’Unione Montana, Denis Cingolani, ringrazia Viat?cum per la riuscita dell’evento perché "queste attività valorizzano il nostro territorio e fanno risaltare le bellezze artistiche eli dei comuni dell’Unione".