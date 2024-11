Ilgiorno.it - Il San Giovanni Battista svelato. L’autore? Un raffinato dilettante

Leggi su Ilgiorno.it

Pinacoteca Ambrosiana, Aula Leonardi. Spazio di dimensioni perfette. Nell’ombra risaltano “Il Musico“, l’unico dipinto di Leonardo da Vinci rimasto a Milano, e altri di pittori leonardeschi. In ciascuno, autentici segreti. Non proprio tali per Monsignor Marco Maria Navoni, prefetto del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Con un sorriso, confessa: "Vivendo in condominio con i capolavori, il rischio è assuefarsi". Diversa l’attitudine con cui si accostano gli uomini di scienza. Strumentazioni sempre più sofisticate e tecniche sempre meno invasive permettono accuratissime campagne d’indagini. Proprio quel che è avvenuto per diradare il mistero sul “Sane un paesaggio nello sfondo“, custodito nell’Aula. Lo ha adottato Banca Patrimoni Sella & C.