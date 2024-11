Sport.quotidiano.net - Il Forlì ora va all’attacco. Punte per mirare in alto

Era l’alba dei ruggenti anni 90 quando l’impareggiabile Franco Strippoli (‘Mister riporto’), corrispondente dalla Puglia per 90° minuto, snocciolava a mo’ di filastrocca quel Rambaudi-Baiano-Signori leggendario tridente del Foggia di Zemanlandia nonchè vanto del popolo dàuno. La quintessenza del calcio champagne. Da allora è passata un’era geologica, eppure anche ildi mister Alessandro Miramari, sebbene l’accostamento possa apparire irriverente trattandosi pur sempre di calcio di serie D, propone oggi un tridente notevolissimo: ben congegnato e performante. Che autorizza a sognare in grande. Non a caso il Galletto, terzo della classe, condivide con il Ravenna, secondo, la palma di attacco più prolifico del campionato (22 gol), pur non disponendo di un bomber conclamato. Quantomeno classifica dei marcatori alla mano.