Lanazione.it - Fuga al posto di blocco, giovane con la moto truccata semina i carabinieri

La Spezia, 21 novembre 2024 – La passione per lacicletta e la paura di essere sanzionato oppure costretto a dover rinunciare al mezzo a causa dei due ritocchi irregolari gli hanno fatto commettere una serie di sciocchezze che gli sono costate l’arresto e la decurtazione di 46 punti sulla patente. Un ragazzo spezzino di 19 anni hato il panico per 13 chilometri diiniziata a Lerici e proseguita sulla collina di Montemarcello e la Serra prima di fermarsi davanti aldipredisdai militari. Tre pattuglie dei, Lerici, Ameglia e Sarzana sono state impegnate l’altra sera per fermare il centauro. Lo hanno notato a Lerici sfrecciare in sella allacicletta e lo sguardo attento del militare in pattuglia ha notato che il mezzo era senza la targa e così pensando a un malvivente inha azionato il segnalatore luminoso e la sirena per fermarlo.