Discarica abusiva in un capannone. Otto condanne, raffica di multe

Chiuso il processo di primo grado sul caso dellarinvenuta in undi circa 7mila mq e altri rifiuti di ogni genere sotterrati nel terreno circostante di 30mila mq in località Taranta a Cassano d’Adda. Il giudice della VIII sezione penale del tribunale di Milano, dressa Orsola De Cristofaro, ha emesso il dispositivo di sentenza stabilendo in 90 giorni il deposito delle motivazioni. Una sentenza complessa tra, assoluzioni,e confische in denaro o beni personali: 26 i coinvolti nella vicenda giudiziaria, tra persone fisiche e società, imputati per presunti reati contro l’ambiente e gestione non autorizzata di rifiuti. Le indagini della guardia di finanza di Gorgonzola, coordinate dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pubblico ministero Francesco De Tommasi, hanno svelato un unico quadro operativo che mirava al deposito abusivo di rifiuti non solo a Cassano d’Adda ma anche nei Comuni di Gessate e Liscate.