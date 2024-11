Donnaup.it - Crumble all’arancia senza uova con solo 150 calorie: provala!

Leggi su Donnaup.it

con150!A chi non fa piacere concludere un pranzo o una cena con un dolcetto sfizioso? Ebbene, se avete bisogno di un’idea, la ricetta che trovate qui sotto probabilmente fa al caso vostro.Si tratta di una tortache può andare d’accordo anche con la dieta: una fetta di questa bontà apporta150!Vediamo adesso come si prepara.. Gli ingredientiPer dieci porzioni ci occorreranno: 180 grammi di farina; 80 grammi di burro freddo, grattugiato; 50 grammi di yogurt bianco; 20 grammi di stevia a velo oppure 40 grammi di normale zucchero a velo; 5 grammi di lievito in polvere per dolci.Per la crema: 25 grammi di maizena (amido di mais); 15 grammi di stevia oppure 30 di normale zucchero semolato; 10 grammi di burro; due arance tagliate a tocchetti più la loro scorza grattugiata.