Oasport.it - Coppa Davis 2024, Italia-Argentina: gli accoppiamenti. Apre Musetti, poi c’è Sinner

Leggi su Oasport.it

Sono stati diramati pochi istanti fa dall’ITF glidell’ultimo quarto di finale diin programma a Malaga, quello tra. I detentori dell’Insalatiera esordiscono contro i sudamericani, ed è una sfida tra due capitani che per un periodo sono stati anche coevi, Filippo Volandri e Guillermo Coria.Ad aprire le danze a Malaga è Lorenzo, che vince il ballottaggio con Matteo Berrettini per affrontare Francisco Cerundolo. I precedenti dicono 2-1 per l’no, anche se tutti si sono svolti sulla terra rossa. L’ultimo confronto è risalente alla finale di Umago, celebre perché il toscano partì subito dopo (assieme al suo avversario) per giocare le Olimpiadi e, poi, arrivare al bronzo.Il secondo singolare vedrà invariabilmente in campo Jannik