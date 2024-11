Biccy.it - Come sarà il nuovo disco di Lady Gaga: un ritorno tutto da ballare

Mancano ancora tre mesi all’uscita di LG7, main un’intervista rilasciata a Vogue ha fatto qualche spoiler sulalbum. La Germanotta ha rivelato che (propriole aveva consigliato il suo fidanzato), questoprogettopop, un dark pop proprioquello di The Fame Monster o Born This Way. E proprionei suoi due dischi più amati dal general public, anche in questo ci saranno pezzi da“a casa e nei club”. La popstar ha poi spiegato che durante la realizzazione di questolavoro ha fatto un viaggio nel suo caos personale, dentro sé stessa, che in qualche modo le è servito.parla del suoalbum di inediti.“Potete aspettarvi l’inaspettato, perché mi sono concessa la libertà di creare senza limiti o etichette, ma con una chiara enfasi sul dark-pop.