Camst group inaugura nuove panchine rosse a Corticella, Parma e Ravenna contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione dellaledel 25 novembre,hato questa mattina, davanti al ristorante self-service Tavolamicadi Bologna, una panchina rossa, simbolo del femminicidio e del vuoto che ogni donna uccisa lascia all’interno della società.La panchina rossa è diventata un emblema della lotta alladi genere, oltre che un seme da gettare nella comunità e coltivare con cura. L’obiettivo è quello di diffondere tra tutti i membri della collettività idee di valore, per comprendere l’importanza dell’amore, del rispetto, della libertà e della vita.All’zione sono intervenuti il presidente di, Francesco Malaguti, Rita Ghedini, presidente Legacoop Bologna, Luisa Guidone, assessora a Economia di vicinato e commercio del Comune di Bologna e Beatrice De Leonibus e Gianna Callegari di SOS Donna Bologna, associazione di volontariato che sostiene levittime di