Gaeta.it - Calabria lancia l’operazione “Tolleranza Zero” contro gli incendi, un modello nazionale

Facebook WhatsAppTwitter“, promossa dalla Regione, si propone di combattere glie monitorare il territorio attraverso innovativi sistemi tecnologici come i droni. Questa iniziativa ha inglobato strategie efficaci per contrastare non solo gliboschivi, ma anche gliari. A Roma, il governatore Roberto Occhiuto ha presentato i risultati di questo progetto al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e ad altre autorità competenti. Ilcalabrese ha suscitato interesse, rendendo laun caso studio per altre regioni italiane.Obiettivi del”Il piano di “” nasce con l’intento di ridurre l’incidenza degliboschivi, una piaga che affligge non solo lama molte regioni italiane.