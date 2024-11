Ilfattoquotidiano.it - “Bottiglie rotte, preservativi usati, sangue sulle lenzuola e polvere bianca ovunque”: ecco cosa ha visto un testimone dopo il party di Puff Daddy

Nonostante l’appello degli avvocati didi non far uscire più interviste o video inerenti ai “Freak Off”, i festini a base di sesso e alcol dell’artista, emergono ulteriori dettagli. Il Daily Mail è riuscito ad ottenere le immagini di uno di questi festini e in particolare ildi compleanno del 3 maggio 2014 del rapper Meek Mill. Dai frame del video si vedono ballerine con delle maschere e una donna nuda utilizzata come piatto per il sushi.Il magnate dell’hip hop non aveva badato a spese e aveva preso in affitto un villone a Las Vegas per 25mila dollari. Quali fossero i rapporti tra Mill eè poco chiaro. Bisognerebbe risalire alla denuncia del produttore Rodney Jones per violenza sessuale. Tra le carte processuali l’accusa avrebbe sottolineato il fatto cheall’epoca aveva un flirt con “un rapper di Philadelphia, fidanzato con Nicki Minaj”.