Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2024 ore 19:15

DEL 20 NOVEMBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI IN GALLERIA ALL’ALTEZZA DI SELVA CANDIDA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PISANA; PROSEGUENDO IN INTERNA UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALL’USCITA PER VIA ANAGNINA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, CON INCOLONNAMENTI DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE E’ STATO RIMOSSO L’ALBERO CADUTO IN PRECEDENZA SULLA SEDE STRADALE TRA CASTELNO E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE LATINA; RESTANO TUTTAVIA FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SPINACETO FINO A POMEZIA;DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral