Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2024 ore 18:15

DEL 20 NOVEMBREORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA SALARIA NEI PRESSI DI PASSO CORESE: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 36 CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;CI SPSOTIAMO SULLA PONTINA, DOVE E’ STATO RIMOSSO L’ALBERO CADUTO IN PRECEDENZA SULLA SEDE STRADALE TRA CASTELNO E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE LATINA; RESTANO TUTTAVIA FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SPINACETO FINO A VIA MONTE D’ORO; AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO;E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E-TERAMO E TRA CASILINA E APPIA;IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL BIVIO PER IL RACCORDO, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE VERSO IL RACCORDO;A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.