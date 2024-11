Secoloditalia.it - Venditti stona ancora: “Gli insulti alla disabile di Barletta? Colpa di un fascista”. Poi ‘boccia’ Pasolini

Pare Corrado Guzzanti in una delle sue esilaranti imitazioni, perché Antonelload Andrea Scanzi dice cose talmente surreali da lasciar sospettare che al giornalista del Fatto quotidiano sia stato fatto un atroce scherzo. Basta prendere alcune delle frasi del cantautore romano riportato dal quotidiano per avere una dimensione delle dichiarazioni. Ricordate la gaffe dell’estate? Antonelloera finito nella bufera per avere insultato una fanche l’ha involontariamente interrotto, durante un suo concerto a. Il cantautore romano stava raccontando un aneddoto della sua vita quando ha sentito alcune parole incomprensibili pronunciate da una persona tra il pubblico e ha reagito scimmiottando il suo modo di esprimersi e invitandola a salire sul palco se avesse avuto il coraggio.