Torna la Fiera dell'Orientamento dedicata agli studenti: al via la seconda edizione

Bergamo.per lala: un grande open day organizzato dalla Provincia di Bergamo per aiutare i ragazzi e le ragazze a tracciare il loro futuro. L’appuntamento è per venerdì 29 e sabato 30 novembre alladi Bergamo, con due giorni nei quali sarà possibile visitare 94 stand con la presenza di 100 enti partecipanti (41 Istituzioni scolastiche,18 Istituzioni Formative, 11 Scuole Paritarie, 10 ITS Academy, 7 enti tra Università e Accademie, 2 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti – CPIA e 11 enti del territorio) che presenteranno il quadro dell’offerta formativa dopo la scuolaria di primo grado, post diploma e del mondo dellavoro. Un appuntamento da non perdere quindi per i giovani, le loro famiglie e i docenti. Il to del nastro si terrà alle ore 9 di venerdì 29 novembre.